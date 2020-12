Covid Israele, prime dosi vaccino Pfizer. Netanyahu: "Sarò primo a farlo" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tel Aviv, 9 dic. (Adnkronos) - Sono arrivate in Israele, con un cargo atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, le prime dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla Pfizer. Lo riferiscono i media israeliani. "Per me l'importante è che la popolazione di Israele si sottoponga al vaccino - ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dall'aeroporto di Ben Gurion in dichiarazioni riportate dal Times of Israel - Credo in questo vaccino. Voglio che la popolazione di Israele sia vaccinata e quindi io Sarò il primo a farlo". Il cargo, riporta il giornale, ha trasportato da Bruxelles 3-4.000 dosi di vaccino. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tel Aviv, 9 dic. (Adnkronos) - Sono arrivate in, con un cargo atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, ledelanti-sviluppato dalla. Lo riferiscono i media israeliani. "Per me l'importante è che la popolazione disi sottoponga al- ha detto il premier israeliano, Benjamin, dall'aeroporto di Ben Gurion in dichiarazioni riportate dal Times of Israel - Credo in questo. Voglio che la popolazione disia vaccinata e quindi ioil". Il cargo, riporta il giornale, ha trasportato da Bruxelles 3-4.000di. ...

