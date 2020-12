Chiara Ferragni e Fedez personaggi più influenti dell'anno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È in edicola da oggi, mercoledì 9 dicembre, il nuovo numero di Vanity Fair dedicato ai 20 personaggi italiani più significativi del 2020: alcuni hanno fatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Per Vanity Fair raccontare i 20 personaggi del 2020 è un modo di ripercorrere un anno senza precedenti celebrando soprattutto chi ha saputo sognare, immaginare e costruire il futuro oltre il presente difficile. In quest'ottica di impegno e progetti, in copertina ci sono Chiara Ferragni e Fedez: «Abbiamo scelto di dedicare loro la nostra cover per tanti motivi: l’influenza che esercitano, l’impegno che hanno dimostrato, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È in edicola da oggi, mercoledì 9 dicembre, il nuovo numero di Vanity Fair dedicato ai 20italiani più significativi del 2020: alcuni hfatto sognare, altri piangere, c’è chi ha dato speranza, chi è stato d’esempio e chi ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Per Vanity Fair raccontare i 20del 2020 è un modo di ripercorrere unsenza precedenti celebrando soprattutto chi ha saputo sognare, immaginare e costruire il futuro oltre il presente difficile. In quest'ottica di impegno e progetti, in copertina ci sono: «Abbiamo scelto di dedicare loro la nostra cover per tanti motivi: l’influenza che esercitano, l’impegno che hdimostrato, la capacità di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione, la ...

