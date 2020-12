CDP entra in Confindustria Energia per supportare lo sviluppo sostenibile del Paese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Confindustria Energia hanno sottoscritto un “Accordo organizzativo” che prevede un rapporto associativo di collegamento tra CDP e la Federazione delle Associazioni del comparto Energia di Confindustria. L’intesa è stata firmata dall’Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e dal Presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci. Per Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria Energia è prioritario promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese, attraverso una politica industriale che valorizzi innovazione, ricerca e investimenti nel comparto energetico e infrastrutturale. Con questa collaborazione CDP e Confindustria ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ehanno sottoscritto un “Accordo organizzativo” che prevede un rapporto associativo di collegamento tra CDP e la Federazione delle Associazioni del compartodi. L’intesa è stata firmata dall’Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e dal Presidente di, Giuseppe Ricci. Per Cassa Depositi e Prestiti eè prioritario promuovere lodel, attraverso una politica industriale che valorizzi innovazione, ricerca e investimenti nel comparto energetico e infrastrutturale. Con questa collaborazione CDP e...

