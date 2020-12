Barbara d’Urso torna a recitare e non esclude di entrare in politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Barbara d’Urso non si ferma mai, l’anno scorso era su Canale 5 con ben cinque prodotti diversi e fuori dalla tv continuava ad allenarsi e a danzare. Nel futuro della conduttrice di Domenica Live però potrebbe non esserci solo la televisione. In una nuova intervista rilasciata a Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi ha svelato che da tempo le chiedono di scendere in politica e che in futuro lo farà. Con quale partito? Ancora è un mistero, di sicuro Barbarella ha detto di aver votato Rifondazione Comunista e a Vanity Fair ha assicurato di essere ancora di sinistra. “Cosa posso dire sulla recitazione? Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare. Sulla politica ti dico che votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 dicembre 2020)non si ferma mai, l’anno scorso era su Canale 5 con ben cinque prodotti diversi e fuori dalla tv continuava ad allenarsi e a danzare. Nel futuro della conduttrice di Domenica Live però potrebbe non esserci solo la televisione. In una nuova intervista rilasciata a Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi ha svelato che da tempo le chiedono di scendere ine che in futuro lo farà. Con quale partito? Ancora è un mistero, di sicuro Barbarella ha detto di aver votato Rifondazione Comunista e a Vanity Fair ha assicurato di essere ancora di sinistra. “Cosa posso dire sulla recitazione? Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia dire a. Sullati dico che votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora ...

