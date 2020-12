Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 12:10 (Di martedì 8 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nuovo Consiglio dei Ministri per trovare un accordo sul recovery Plan dopo le fumate nere di ieri in particolare da sciogliere il nodo della Task Force per la gestione dei progetti del piano di ripresa e resilienza italiano Italia viva oppone ancora Resistenza sullo schema di aggiornamento dei ricoveri e sulla cabina di regia destinata a finire in un decreto ad hoc i tecnici di Italia viva sarebbero contraria anche a questa soluzione alle deroghe previste per la cabina di regia sul Mes si va verso una schiarita intanto la ministra dell’interno Luciana lamorgese positiva al covid Ieri dopo aver appreso la notizia della positività lasciato anticipatamente il Consiglio dei Ministri che si era svolto con tutte le precauzioni necessariecome chiarito da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nuovo Consiglio dei Ministri per trovare un accordo sul recovery Plan dopo le fumate nere di ieri in particolare da sciogliere il nodo della Task Force per la gestione dei progetti del piano di ripresa e resilienza italiano Italia viva oppone ancora Resistenza sullo schema di aggiornamento dei ricoveri e sulla cabina di regia destinata a finire in un decreto ad hoc i tecnici di Italia viva sarebbero contraria anche a questa soluzione alle deroghe previste per la cabina di regia sul Mes si va verso una schiarita intanto la ministra dell’interno Luciana lamorgese positiva al covid Ieri dopo aver appreso la notizia della positività lasciato anticipatamente il Consiglio dei Ministri che si era svolto con tutte le precauzioni necessariecome chiarito da ...

