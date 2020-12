Schianto frontale in complanare | tre feriti tra cui due giovani di 18 anni

(Di martedì 8 dicembre 2020) SENIGALLIA - Due diciottenni di Corinaldo e Trecastellinelloavvenuto verso le 16 in. In ospedale, oltre ai due, è finito anche un 57enne di Senigallia. Nessuno ...

isNews_it : Schianto frontale tra auto e furgone: due feriti, uno è grave - - NovaraToday : Incidente a Novara: schianto frontale tra due auto, ferite due donne - zazoomblog : Schianto frontale tra auto: feriti i conducenti - #Schianto #frontale #auto: #feriti - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #albettone, violento schianto frontale fra auto: pezzi di motore e lamiera ovunque, conducenti incastrati negli abitacoli h… - Gazzettino : #albettone, violento schianto frontale fra auto: pezzi di motore e lamiera ovunque, conducenti incastrati negli abi… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto frontale

Corriere Adriatico

SENIGALLIA - Due diciottenni di Corinaldo e Trecastelli feriti nello schianto avvenuto verso le 16 in complanare. In ospedale, oltre ai due giovani, è finito anche un 57enne ...È di un morto e un ferito il bilancio finale del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla fondovalle Sinello in territorio di Pollutri. A perdere la vita ...