Papa Francesco a sorpresa in piazza di Spagna sotto la pioggia: la visita per l'Immacolata (Di martedì 8 dicembre 2020) Papa Francesco si è presentato poco dopo le sette di martedì mattina in piazza di Spagna, dove i vigili del fuoco stavano deponendo, con l'autoscala a 27 metri, una corona di fiori sulla statua della Vergine. Una benedizione e poi il Pontefice è tornato a San Pietro. "Alle prime luci dell'alba, sotto la pioggia, il Santo Padre ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Madonna – ha spiegato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni – e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento.

