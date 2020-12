Nuovo “Ethereum cinese” emetterà la stablecoin HUSD di Huobi

Leggi su invezz

(Di martedì 8 dicembre 2020) Diversi anni fa, uno dei maggiori rivali di Ethereum era il progetto blockchain NEO (NEO). A causa della sua popolarità in Cina, NEO ha ricevuto anche il soprannome di. Da allora, NEO è rimasto indietro rispetto al resto delle monete migliori, e ha continuato ad affondare tra i ranghi. Nel frattempo, è emerso unprogetto che mira a diventare la versione cinese di Ethereum: un progetto blockchain Nervos, e il suo obiettivo ora è quello di emettere il suo primoancorato al dollaro:si espande in un’altra blockchain Nervos ha cercato di diventare la risposta della Cina a Ethereum da un po’ di tempo, in particolare quando si tratta di DeFi. Ora, il suo prossimo grande passo sarà diventare la prima blockchain ...