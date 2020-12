Nespresso Vertuo | come funziona il nuovo sistema a capsule

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) C’era un tempo in cui caffè era sinonimo di espresso. Almeno in Italia. Poi, la globalizzazione ci ha fatto provare, prima con diffidenza, successivamente con entusiasmo nuovi modi – diversi a seconda dei vari Paesi – di gustare la bevanda preferita dagli italiani. Proprio per accontentare tutti Nespresso, che in passato ha rivoluzionato la nostra vita domestica introducendo macchine da caffè e capsule, ci riprova con Vertuo. Il nuovo sistema ci dà tutta la libertà di scegliere come iniziare (e proseguire) la nostra giornata. Infatti, è possibile scegliere tazze in addirittura cinque formati diversi: naturalmente non manca il classico Espresso (da 40ml), a cui però si aggiungono i formati «maggiorati» Double Espresso (80ml), Gran Lungo (150ml), Mug (230ml) e Alto (414ml).