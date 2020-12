Migranti, Boldrini: 'Chiedo i danni a Salvini, campagna d'odio contro di me' (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Ho intrapreso un'azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni'. Per cosa? 'Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) 'Ho intrapreso un'azione legaleMatteo, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento'. Per cosa? 'Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso ...

L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha spiegato al Corriere della Sera di aver "intrapreso un'azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento dann ...

