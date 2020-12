Immacolata, la neve sui monti e le luci in città: verso Natale 2020 (Di martedì 8 dicembre 2020) Liguria in allerta meteo, 'Piogge persistenti per tutta la giornata' 4 dicembre 2020 Pioggia e neve, allerta meteo prolungata sulla Liguria 4 dicembre 2020 Meteo, ancora allerta (per neve e per ... Leggi su genovatoday (Di martedì 8 dicembre 2020) Liguria in allerta meteo, 'Piogge persistenti per tutta la giornata' 4 dicembrePioggia e, allerta meteo prolungata sulla Liguria 4 dicembreMeteo, ancora allerta (pere per ...

EdoardoQuaquini : RT @Giulio_Firenze: Bella nevicata all'Abetone (PT). Erano diversi anni che non si vedeva tanta neve per l'Immacolata. - Giulio_Firenze : Bella nevicata all'Abetone (PT). Erano diversi anni che non si vedeva tanta neve per l'Immacolata. - melenagauss : @p_giampaolo Quanta neve c’è ancora! Qui sta piovendo ora e ne rimarrà ben poca... Buon Immacolata! ???? - romi_andrio : RT @TuttoLivigno: Nell’atmosfera ovattata della nuova nevicata ci svegliano le campane dell’Immacolata. #livigno #alivigno #tuttolivigno #s… - Ossmeteobargone : RT @genovatoday: Immacolata, la neve sui monti e le luci in città: verso Natale 2020 -