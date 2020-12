Globe Soccer Awards: in lista c’è anche Gasperini (Di martedì 8 dicembre 2020) Il 27 Dicembre 2020 a Dubai verrà assegnato il Globe Soccer Awards al miglior allenatore dell’anno. Tra Jurgen Klopp e Flick gioca anche l’Italia con Gian Piero Gasperini. La Dea ormai fa sognare e il Mister potrebbe vincere questo titolo che sarebbe ampiamente meritato. Globe Soccer Awards: Gasperini può vincere il premio? Tra i tre finalisti nella corsa al miglior allenatore dell’anno ai Globe Soccer Awards è presente Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, reduce da una stagione straordinaria in campionato e in Champions League, concorrerà con Flick (Bayern Monaco) e Klopp (Liverpool). Per Gasperini sono arrivati 8 milioni di voti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) Il 27 Dicembre 2020 a Dubai verrà assegnato ilal miglior allenatore dell’anno. Tra Jurgen Klopp e Flick giocal’Italia con Gian Piero. La Dea ormai fa sognare e il Mister potrebbe vincere questo titolo che sarebbe ampiamente meritato.può vincere il premio? Tra i tre finalisti nella corsa al miglior allenatore dell’anno aiè presente Gian Piero. Il tecnico dell’Atalanta, reduce da una stagione straordinaria in campionato e in Champions League, concorrerà con Flick (Bayern Monaco) e Klopp (Liverpool). Persono arrivati 8 milioni di voti ...

