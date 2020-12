Gigi Buffon infinito | a 42 anni para Messi e il Barcellona

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus batte 3-0 ilal 'Camp Nou' e deve ringraziare ancheper aver lasciato inviolata la porta dei bianconeri contro i catalani. Il 42enne estremo difensore e capitano dei bianconeri, è stato infatti protagonista con duete importanti, nel primo e nel secondo tempo, proprio su tiri da fuori diche non è riuscito a fargli gol.

Pirlo: "Quando entri con questa concentrazione e determinazione i valori in campo poi si vedono" Barcellona, 8 dicembre 2020 - "Se la possiamo definire un'impresa? Beh, venire a Barcellona, non subire ...Il tecnico bianconero è felicissimo: "Quando si gioca con questa determinazione i valori in campo si vedono. I ragazzi sono stati bravissimi a ...