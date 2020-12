Gasp | affrontiamo l’Ajax a viso aperto «Dobbiamo proporci | non solo difenderci»

(Di martedì 8 dicembre 2020) Le parole del mister alla vigilia del match che vale una stagione. In conferenza stampa si presenta insieme a de Roon.

“Non era facile, è chiaro che non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione ma andiamo a giocare ad Amsterdam con il vantaggio di due risultati. All’inizio del girone avremmo fatto la firma per arriva ...In conferenza stampa pre Verona Gasperini è anche tornato sulla vittoria di Liverpool: "Serata fantastica, ci ha dato un'iniezione di fiducia e di energie".