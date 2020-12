Franceska Pepe non andrà più nello studio del GF Vip: ai fan spiega il vero motivo di questa scelta (Di martedì 8 dicembre 2020) Quella tra Franceska Pepe il GF Vip è una ‘relazione complicata’, l’ex gieffina è quasi arrivata alle mani con un’autrice dello show e la stessa cosa è successa poco tempo fa con Matilde Brandi. Ieri sera l’influencer non era seduta tra gli eliminati e Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha svelato che questo potrebbe essere un addio e non un semplice contrattempo. Pare infatti che l’opinionista di Barbara d’Urso non tornerà più al GF Vip. “L’esuberante concorrente Franceska Pepe ha detto basta. Non parteciperà più al Grande Fratello Vip nemmeno da eliminata in studio insieme con i suoi ex compagni di viaggio. Assente in studio per la seconda volta di seguito e dopo una serie di avvenimenti (dalla rissa con l’autrice Irene Ghergo a quella con Matilde Brandi, sempre fuori onda, ndr); ... Leggi su biccy (Di martedì 8 dicembre 2020) Quella trail GF Vip è una ‘relazione complicata’, l’ex gieffina è quasi arrivata alle mani con un’autrice dello show e la stessa cosa è successa poco tempo fa con Matilde Brandi. Ieri sera l’influencer non era seduta tra gli eliminati e Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha svelato che questo potrebbe essere un addio e non un semplice contrattempo. Pare infatti che l’opinionista di Barbara d’Urso non tornerà più al GF Vip. “L’esuberante concorrenteha detto basta. Non parteciperà più al Grande Fratello Vip nemmeno da eliminata ininsieme con i suoi ex compagni di viaggio. Assente inper la seconda volta di seguito e dopo una serie di avvenimenti (dalla rissa con l’autrice Irene Ghergo a quella con Matilde Brandi, sempre fuori onda, ndr); ...

