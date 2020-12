Francesco Oppini a Tommaso Zorzi: «Tra noi un sentimento vero. Farò un passo indietro solo se me lo chiederai». L’influencer pietrificato (Di martedì 8 dicembre 2020) Francesco Oppini e l’emozionante discorso per Tommaso Zorzi: «Farò un passo indietro solo se me lo chiederai». L’influencer pietrificato. L’incontro tra i due, avvenuto durante la diretta del 7 dicembre, è stato un momento davvero toccante e puro. Grazie a Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, Zorzi ha incontrato Francesco: «Io credo che se uno vuole lottare per quello che prova, deve anche essere disposto a soffrire», ammette. Tommaso può riabbraccire ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 8 dicembre 2020)e l’emozionante discorso per: «unse me lo».. L’incontro tra i due, avvenuto durante la diretta del 7 dicembre, è stato un momento davtoccante e puro. Grazie a Cristiano Malgioglio,ha ammesso di essersi innamorato di. Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip,ha incontrato: «Io credo che se uno vuole lottare per quello che prova, deve anche essere disposto a soffrire», ammette.può riabbraccire ...

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - stophoping_ : no va beh raga ho pure sognato francesco oppini ma ci rendiamo conto? - Aduecielidame22 : RT @namelessniic: “nessun uomo mi ha mai fatto piangere tranne francesco maria oppini” io così da settembre #gfvip - fraancescaa00 : RT @RamaTrash8: Buongiorno a Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Mamma Armanda e Francesco Maria Oppini.?? Non so voi, ho visto già tremila vo… - LuniVale : RT @lessoconlapeara: tutti ci meritiamo un francesco oppini che ti guarda come se fossi la persona più importante del mondo, come se fosse… -