False fatturazioni, indagati Alessandro Borghese e la moglie sannita Wilma Oliviero (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto indagati Alessandro Borghese e la moglie Wilma Oliverio, orginaria di Telese Terme. I due hanno ricevuto un avviso di garanzia per una vicenda di False fatturazioni all'interno di un'inchiesta aperta dalla Procura di Milano. A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera. Borghese ha così commentato la vicenda: "Mai avrei pensato un giorno – ha spiegato lo chef di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece. L'ho conosciuto quando mi sono fidanzato con mia moglie nel 2009. Me l'ha presentato lei e lui ha cominciato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la società. Lavorava in un grande studio qui a Milano e con loro gestiva la mia ...

