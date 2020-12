F1 | GP Abu Dhabi 2020 | i team proveranno le gomme 2021 durante le libere del venerdì

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ultimo weekend di gara stagionale ormai alle porte per il Mondiale di Formula Uno, con il Gran Premio di Abuin programma da11 a domenica 13 dicembre sul circuito di Yas Marina. Idel circus, come già avvenuto in Bahrain,lePirellila seconda sessione di provein modo da raccogliere dati importanti in vista del prossimo campionato. Le squadre torneranno in pista anche martedì 15 sempre ad Abuper una giornata di test post-stagionale con il mirino puntato verso l’inizio del Mondiale. “Iconoscono molto bene il tracciato di Yas Marina, e ciò dovrebbe consentire loro di trarre il massimo delle prestazioni nella ...