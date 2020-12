Da Selena Gomez a Katy Perry | i «no» delle star a una proposta di nozze

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) A Hollywood le proposte di nozze da sogno seguite da matrimoni in pompa magna non si contano. Eppure non tutte le star hanno avuto la gioia di ricevere un «sì» dall’amata. Tra i «no» più memorabili, secondo i rumor, ci sarebbe quello di Selena Gomez a Justin Bieber. Il cantante nel 2018 era stato avvistato mentre comprava un vistoso anello per la fidanzata, ma lei non reagì come sperato e pare che proprio a causa del suo rifiuto i due, dopo un tira e molla durato otto anni, si dissero definitivamente addio. Un anno dopo, nel settembre 2019, Bieber convolò a nozze con Hailey Baldwin. Alla quale avrebbe rifilato, secondo le malelingue, l’anello che gli era rimasto sul groppone dai tempi del rifiuto della Gomez.