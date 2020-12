Covid e Natale, Orlando: “In tutta la Sicilia misure per evitare assembramenti” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente dell’AnciSicilia e sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Pronti a misure in tutta la Sicilia contro il rischio di assembramenti natalizi”. abr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente dell’Ancie sindaco di Palermo, Leoluca: “Pronti ainlacontro il rischio di assembramenti natalizi”. abr/com su Il Corriere della Città.

chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' Ce… - dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - TgLa7 : #Covid: nuovo #lockdown in #Danimarca. Chiuse scuole e locali. A Natale incontri limitati ad un massimo di 10 perso… - MaurizioFuochi : RT @ChiodiDonatella: 70MILA #SOLDATI PER IMPEDIRCI DI FAR GLI #AUGURI DI #NATALE A NONNA @STORACE:' E NON UN POLIZIOTTO PER LE #MASCHERINE… - BrandonRedmayne : Covid: Bild, Merkel vuole lockdown più duro dopo Natale - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Covid e Natale, Pregliasco: "Niente abbracci né baci" Adnkronos Pescara, Buoni spesa per le famiglie più bisognose

L’Amministrazione comunale di Pescara lancia il programma dei Buoni spesa per sostenere, nel periodo di Natale, le famiglie messe in difficoltà dalla pandemia. Tra ...

Vaccino anti covid, la Gran Bretagna inizia le somministrazioni: Margaret, 90 anni, è la prima paziente

"Sono così felice, è il regalo più bello per il mio compleanno: potrò passare il Natale con la mia famiglia dopo esser ... persona al mondo cui è stato sottoposto il vaccino anti-Coronavirus di Pfizer ...

