Cagliari | Godin e Simeone potrebbero rientrare contro l’Inter

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco non passa un periodo idilliaco: negli ultimi cinque match di Serie A, gli isolani hanno raccolto cinque punti trovando la vittoria in una sola occasione. Nelle ultime tra partite sono arrivati due segni X contro Spezia e Hellas Verona ed una sconfitta, del tutto pronosticabile, contro la Juventus di Andrea Pirlo. La classifica, nonostante il momento balbettante, arride ai rossoblu che attualmente occupano l'undicesimo posto con sei lunghezze di distacco dal Torino terzultimo. Nella prossima gara di campionato contro l'Inter, il tecnico dei sardi potrebbe contare nuovamente sull'apporto di Diego Godin e Giovanni Simeone, due pilastri della squadra fermati dal Coronavirus.

