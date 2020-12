Besana Brianza | 30enne investita e uccisa da un treno ad un passaggio a livello

(Di martedì 8 dicembre 2020) . Una donna di trent’anni è rimastadopo essere statada unad unlungo la tratta del Besanino. L’incidente su via Guidino ain. Traffico ferroviario sospeso tra le stazioni die Villa Raverio. Forze dell’ordine sul posto per fare chiarezza sull’accaduto. Tragedia a, dove una donna di trent’anni è morta dopo essere stata travolta da unnei pressi di un. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, assieme ai carabinieri locali e alla Polizia Ferroviaria. La donna è in corso di identificazione: gli inquirenti stanno acquisendo i rilievi per capire ...

EmanuelePozzoli : Foto appena pubblicata @ Besana in Brianza - fanpage : Donna uccisa da un treno ad un passaggio a livello - sara_grimaldi : #Donna travolta e uccisa dal treno a Besana Brianza: incidente a un passaggio a livello - Il Messaggero… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Donna travolta e uccisa dal treno a Besana Brianza: incidente a un passaggio a livello - ilmessaggeroit : Donna travolta e uccisa dal treno a Besana Brianza: incidente a un passaggio a livello -

Ultime Notizie dalla rete : Besana Brianza

Tragico incidente nella serata di domenica a un passaggio a livello in Lombardia di Besana Brianza, piccolo centro in provincia di Milano. Un gesto disperato, gettarsi sotto un treno in corsa, quello.Sembra risolto il giallo di quanto accaduto domenica sera in via Guidino di Besana Brianza, dove una ragazza di 30 anni è stata travolta e uccisa dal treno in corsa. Si sarebbe trattato di un suicidio ...