Arisa, ad Amici meglio che a X Factor: “Con Maria più a mio agio” (Di martedì 8 dicembre 2020) La cantante fa un bilancio della sua esperienza nel talent show di Canale 5 dopo le prime settimane da insegnante e fa un paragone con l'esperienza con il talent in onda su Sky L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 8 dicembre 2020) La cantante fa un bilancio della sua esperienza nel talent show di Canale 5 dopo le prime settimane da insegnante e fa un paragone con l'esperienza con il talent in onda su Sky L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Sarettadollar : RT @cheTVfa: Intervistata da @tvsorrisi, #Arisa ha parlato del suo nuovo ruolo di insegnante di canto ad #Amici20: “La felpa è il simbolo d… - Sarettadollar : RT @cheTVfa: #Arisa, la nuova insegnante di #Amici20: 'Con Maria mi sento a mio agio. Chi ha talento non va rimproverato, va amato' https:/… - cheTVfa : Intervistata da @tvsorrisi, #Arisa ha parlato del suo nuovo ruolo di insegnante di canto ad #Amici20: “La felpa è i… - PaoloAruffo : RT @cheTVfa: #Arisa, la nuova insegnante di #Amici20: 'Con Maria mi sento a mio agio. Chi ha talento non va rimproverato, va amato' https:/… - cheTVfa : #Arisa, la nuova insegnante di #Amici20: 'Con Maria mi sento a mio agio. Chi ha talento non va rimproverato, va ama… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Amici Arisa, ad Amici meglio che a X Factor: “Con Maria più a mio agio” Gossip e Tv Arisa, ad Amici meglio che a X Factor: “Con Maria più a mio agio”

La cantante fa un bilancio della sua esperienza nel talent show di Canale 5 dopo le prime settimane da insegnante e fa un paragone con l'esperienza con il talent in onda su Sky ...

Amici 2020 si fa in tre: tutti gli appuntamenti

Tre appuntamenti per il talent show“Amici” si fa in tre! Dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10, su Canale 5 arriva la striscia del talent show ideato da Maria De Filippi.Il nuovo appun ...

La cantante fa un bilancio della sua esperienza nel talent show di Canale 5 dopo le prime settimane da insegnante e fa un paragone con l'esperienza con il talent in onda su Sky ...Tre appuntamenti per il talent show“Amici” si fa in tre! Dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10, su Canale 5 arriva la striscia del talent show ideato da Maria De Filippi.Il nuovo appun ...