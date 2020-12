Abbondanza Bertoni un film ballato diretto da Felice Cappa in onda su Rai 5

(Di martedì 8 dicembre 2020) Per gli amanti di opere teatrali emotivamente toccanti, su Rai 5 l’8 Dicembre andrà inl’un. Un balletto pieno di significato, che dà contezza a chi lo guarda dell’alta importanza della danza. Info sul balletto insu Rai 5unsi può definire quasi come un percorso doppio, una poesia, una strada percorsa sulle ali del’emozione. Si tratta di una rappresentazione che comunque ha coinvolto una delle più interessanti e originali coppie della danza contemporanea italiana. Ha reso ancor più soddisfacente l’ambientazione dove si svolge il balletto, ovvero in uno dei teatri più belli del Settecento, lo Zandonai ...

Ultime Notizie dalla rete : Abbondanza Bertoni

L'ape musicale

Teatri chiusi e spettacoli sospesi in tutta Italia, non così il Canton Ticino. Il Cinema Teatro di Chiasso (poichi metri oltre la frontiera in via Dante ...Sipari chiusi, artisti di ogni disciplina bloccati, soldi che non arrivano loro, se non in minima parte e un governo, o forse meglio un Ministero della cultura, che non sembra aver recepito il danno c ...