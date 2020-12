Un’asta per vedere la Gioconda di Leonardo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020)per la: no, non si tratta di vendita. Il Louvre, noto per essere uno dei più grandi musei al mondo, con 10 milioni di visitatori all’anno, ha creato un evento speciale. Infatti, data la pandemia, il museo ha deciso di mettere all’asta un posto per assistere all’esame annuale del celebre quadro dida Vinci. Così, il fortunato vincitore potrà osservare da vicino il quadro, senza la folla di visitatori che ogni giorno si accalca anche solo per un selfie. La possibilità dilada vicino è solo una delle esperienze proposte dal Louvre. Infatti, parteciperanno all’iniziativa le celebre case d’asta Christie’s e Hotel Drouot, che propongono tantissimi eventi. Il termine di scadenza per partecipare è il 15 dicembre. Per gli interessati, l’asta è cominciata martedì 2 ...