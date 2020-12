Striscia la Notizia | tornano Greggio e Iacchetti Quella volta che a condurre fu Mauro | il fratello di Enzo…

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Cambio della guardia ala; Ficarra e Picone sabato scorso hanno salutato definitivamente il pubblico del tg satirico, confermando la decisione di non voler tornare la prossima stagione alla guida della trasmissione per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Al loro posto da questa sera a presidiare l’access prime time di Canale5 ci sarà la coppia storica di mezzibusti formata da Ezioed Enzo. Con 27 edizioni consecutive e 2453 puntate condotte insieme, la coppia è in assoluto la più longeva del programma. Ezio, 4.101 puntate all’attivo, è alafin dalla primo appuntamento, andato in onda il 7 novembre 1988, ed ha preso parte a tutte le edizioni, fatta ...