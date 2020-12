Spostamenti Vietati tra Comuni a Natale e Capodanno | Salvini Propone Un’Alternativa

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Matteo, leader della Lega,al divieto di spostamento tra, Santo Stefano e. Il nuovo Dpcm ha infatti fatto sollevare molte polemiche su questo punto. In una diretta Instagramafferma: “Stiamo cercando di convincere il governo a fare come per esempio stanno facendo in Francia, per non dividere