Spari a Pozzuoli | ferito il genero di Pagliuca

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ancora una sparatoria aed è la quarta in un mese. Sono il frutto di tensioni per il controllo delle piazze di droga nella zona tra Licola, Monterusciello e Toiano, nell’area Flegrea di Napoli. Ieri sera è statoa colpi di pistola alle gambe un 19enne incensurato, nelle palazzine popolari di. Si tratta di Simone Serafini, 19 anni, fidanzato della figlia di Mario, fratello di Lino, pentito di camorra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Agguato nei 600 alloggi: spari contro la casa del pusher “Fiet ‘e cazetta” -

Ultime Notizie dalla rete : Spari Pozzuoli

anteprima24.it

Paura a Pozzuoli, dove ieri sera, alle 23.40 circa, un 19enne è stato gambizzato in strada mentre passeggiava con la sua fidanzata. Il giovane, che si trovava in via Sergio Orata, ha raccontato di ess ...Il 19enne, incensurato, è stato raggiunto da colpi partiti da un’auto. Stava passeggiando a Pozzuoli con la sua fidanzata quando, da un’automobile, sono partiti dei colpi di ...