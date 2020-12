Perché Uomini e Donne oggi non va in onda? La decisione Mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nuovo cambio di programmazione: Uomini e Donne non va in onda Ennesimo cambio di palinsesto in casa Mediaset. Infatti, nell’ultima settimana I vertici del Biscione hanno modificato la programmazione della prima serata di Canale 5. Dopo solo sette giorni di stop è arrivato il raddoppio del Grande Fratello Vip 5 e il trasferimento di All Together Now di Michelle Hunziker al sabato lasciando il mercoledì sera alla fiction Il silenzio dell’acqua. Ma le novità non sono terminate qui. Infatti ci sono dei cambiamenti anche per il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Cosa accadrà? Come riportato dai siti autorevoli, il programma con Trono classico e over non andrà in onda lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020. La storica trasmissione targata Fascino tornerà ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nuovo cambio di programmazione:non va inEnnesimo cambio di palinsesto in casa. Infatti, nell’ultima settimana I vertici del Biscione hanno modificato la programmazione della prima serata di Canale 5. Dopo solo sette giorni di stop è arrivato il raddoppio del Grande Fratello Vip 5 e il trasferimento di All Together Now di Michelle Hunziker al sabato lasciando il mercoledì sera alla fiction Il silenzio dell’acqua. Ma le novità non sono terminate qui. Infatti ci sono dei cambiamenti anche per il dating show di Maria De Filippi,. Cosa accadrà? Come riportato dai siti autorevoli, il programma con Trono classico e over non andrà inlunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020. La storica trasmissione targata Fascino tornerà ...

