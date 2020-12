Mattarella nero sul Mes, indiscrezione di “Dagospia”: «Un nuovo governo guidato da lei…» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mattarella non parla pubblicamente, non concede intervista né si lascia andare a comunicati in conferenze stampa. “Il suo pensiero viene veicolato da pochi fidati giornalisti che non attribuiscono frasi, si limitano a riportare gli «umori del Quirinale», che nell’ambiente è sinonimo di certificato di garanzia”, scrive “Il Giornale”. E gli «umori del Quirinale», come dice, tra i tanti, Marzio Breda, storico quirinalista del “Corriere della Sera”, sono pessimi. Se il Parlamento non approverà la riforma del Mes così come proposta dall’Europa (che non va confuso con il Mes sanitario su cui si discute da tempo), per Mattarella il governo dovrà andare a casa. Un’indiscrezione quest’ultima rilanciata in queste ore dallo stesso “Dagospia”, che svela un clamoroso retroscena. leggi anche l’articolo —> Il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)non parla pubblicamente, non concede intervista né si lascia andare a comunicati in conferenze stampa. “Il suo pensiero viene veicolato da pochi fidati giornalisti che non attribuiscono frasi, si limitano a riportare gli «umori del Quirinale», che nell’ambiente è sinonimo di certificato di garanzia”, scrive “Il Giornale”. E gli «umori del Quirinale», come dice, tra i tanti, Marzio Breda, storico quirinalista del “Corriere della Sera”, sono pessimi. Se il Parlamento non approverà la riforma del Mes così come proposta dall’Europa (che non va confuso con il Mes sanitario su cui si discute da tempo), perildovrà andare a casa. Un’quest’ultima rilanciata in queste ore dallo stesso, che svela un clamoroso retroscena. leggi anche l’articolo —> Il ...

L’avvertimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai partiti di maggioranza è chiaro: se il 9 dicembre l’esecutivo si dividerà sul Mes, “Giuseppe Conte dovrà tornare a fare ...

