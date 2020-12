Lidia Menapace, il messaggio di Mattarella: “Scompare una figura intensa di intellettuale e politica. Suoi valori insegnamento per i giovani” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Scompare con Lidia Brisca Menapace una figura particolarmente intensa di intellettuale e dirigente politica espressione del dibattito autentico che ha attraversato il Novecento”. E’ questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviato al Presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, in onore dell’ex senatrice e partigiana morta a 96 anni. “I valori che ha coltivato e ricercato nella sua vita – è scritto nel messaggio – antifascismo, libertà, democrazia, pace, uguaglianza, sono quelli fatti propri dalla Costituzione italiana e costituiscono un insegnamento per le giovani generazioni”. Mattarella ha anche ricordato il percorso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)conBriscaunaparticolarmentedie dirigenteespressione del dibattito autentico che ha attraversato il Novecento”. E’ questo ildel presidente della Repubblica, Sergio, inviato al Presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, in onore dell’ex senatrice e partigiana morta a 96 anni. “Iche ha coltivato e ricercato nella sua vita – è scritto nel– antifascismo, libertà, democrazia, pace, uguaglianza, sono quelli fatti propri dalla Costituzione italiana e costituiscono unper le giovani generazioni”.ha anche ricordato il percorso di ...

