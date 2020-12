Il virus | i vaccini e la battaglia da vincere

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sessantatré italiani su cento, dice l’ultimissimo sondaggio condotto da Quorum/Youtrend per SkyTg24, dicono sì al vaccino per sconfiggere il Covid. La notizia sarebbe questa, se non fosse che, forse, la notizia sta sull’altra faccia della medaglia: 4 italiani su 10, al momento, direbbero no al vaccino. O «ni», nel senso che la percentuale dei contrari va spaccata tra i certamente contrari, il 15,9%, e quelli che di fronte alla via d’uscita del tunnel del Covid «dovrebbero pensarci», il 19,2%. Fa abbastanza spavento, questa percentuale tra indecisi e contrari. Per tante ragioni.