I morti Covid in Italia | età media 80 anni | patologia più frequente l’ipertensione Nord e Sud | il confronto tra prima e seconda ondata

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 39,9% delleverificatesi perindall’inizio della pandemia è avvenuta in Lombardia. Ma le differenze tra lae lasono evidenti: se infatti nel periodo marzo-maggio un decesso su 5 è avvenuto in Lombardia e oltre l’85% solo nel(Emilia-Romagna compresa), durante i mesi autunnali (ottobre-novembre) la distribuzione si è allargata a tutta la Penisola, coinvolgendo anche il Centro-Sud e in particolare due Regioni: la Campania – passata da 477 (1,4%) a 1621(8,3%) – e la Sicilia, che ha avuto 906 decessi in più in autunno rispetto allavera, passando dallo 0,9% al 6,2% del totale deiin. Sono i dati che emergono ...