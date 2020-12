Giovanni Ciacci ancora positivo al covid 19 non molla ma è dura (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sta bene Giovanni Ciacci e per fortuna per lui il covid 19 non ha avuto conseguenze gravi. E’ a casa dove riesce anche a lavorare, lo vediamo al mattino collegato con il programma di Tv8 Ogni Mattina, per le sue pagelle e le chicche di gossip. Ma stare da solo per così tanto tempo non è semplice. E oggi dopo aver fatto il tampone di controllo, con la speranza di essere positivo, a oltre 10 giorni dalla prima positività, ha scoperto di essere ancora positivo. Questo significa che per lui continua almeno per il momento, l’isolamento. Giovanni Ciacci ancora positivo AL covid 19: LO SFOGO SUI SOCIAL Le parole di Giovanni Ciacci sui social: ancora ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sta benee per fortuna per lui il19 non ha avuto conseguenze gravi. E’ a casa dove riesce anche a lavorare, lo vediamo al mattino collegato con il programma di Tv8 Ogni Mattina, per le sue pagelle e le chicche di gossip. Ma stare da solo per così tanto tempo non è semplice. E oggi dopo aver fatto il tampone di controllo, con la speranza di essere, a oltre 10 giorni dalla prima positività, ha scoperto di essere. Questo significa che per lui continua almeno per il momento, l’isolamento.AL19: LO SFOGO SUI SOCIAL Le parole disui social:...

