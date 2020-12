F1, Esteban Ocon: “Non ho paura dell’arrivo di Fernando Alonso, sono pronto a imparare da lui” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Esteban Ocon non ha ancora finito di festeggiare il suo primo podio della carriera al termine del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno, ma il francese rimane con i piedi ben saldi al terreno dopo questo grande risultato. In una intervista a Marca il portacolori della Renault analizza come si sia sviluppata la sua annata con la monoposto giallo-nera e, soprattutto, cosa si aspetta dal futuro, ovvero da un campionato 2021 nel quale avrà al suo fianco un due volte campione del mondo come Fernando Alonso. Il suo racconto di questa stagione così complicata: “Ho vissuto mesi difficili, e non sempre il lavoro è stato ripagato dai risultati. Nonostante questo abbiamo continuato a dare tutto e anche per questo sono molto motivato – spiega a Marca – Daniel Ricciardo per me è stato un punto di riferimento e ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)non ha ancora finito di festeggiare il suo primo podio della carriera al termine del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno, ma il francese rimane con i piedi ben saldi al terreno dopo questo grande risultato. In una intervista a Marca il portacolori della Renault analizza come si sia sviluppata la sua annata con la monoposto giallo-nera e, soprattutto, cosa si aspetta dal futuro, ovvero da un campionato 2021 nel quale avrà al suo fianco un due volte campione del mondo come. Il suo racconto di questa stagione così complicata: “Ho vissuto mesi difficili, e non sempre il lavoro è stato ripagato dai risultati. Nonostante questo abbiamo continuato a dare tutto e anche per questomolto motivato – spiega a Marca – Daniel Ricciardo per me è stato un punto di riferimento e ...

