Elisabetta Gregoraci stuzzica Zorzi: "Ho fatto l'amore con Pierpaolo" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha stuzzicato Tommaso Zorzi dopo essere stata da sola con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio del GF Vip. Elisabetta Gregoraci, prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, seguendo il consiglio di Alfonso Signorini, ha scelto di trascorrere qualche ora insieme a Pierpaolo Pretelli nel Cucurio, in modo tale da trovare il tempo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Elisabetta Gregoraci autoironica e felice sul cucurio fatto insieme a PierPaolo Pretelli | Ecco i suoi racconti nella casa del Grande Fratello Vip Questa sera un’altra grande puntata del Grande ...

1Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio continua a chiamare Elisabetta Gregoraci con un altro nome: il video epico fa il giro del web È trascorsa soltanto una settimana da quando ...

