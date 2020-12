Egitto, Patrick Zaky resta in carcere per altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaky resta in carcere Non si contano più i rinvii per la scarcerazione di Patrick Zaky, il ricercatore egiziano che studia all’Università di Bologna, in carcere dal 7 febbraio. La detenzione in Egitto del 27enne è stata confermata oggi, lunedì 7 dicembre, per altri 45 giorni da una corte antiterrorismo del Cairo. Lo ha riferito in un tweet l’ong Eipr (Egyptian initiative for human rights) di cui fa parte lo studente egiziano. Le accuse a suo carico sono basate su dieci post di un account Facebook che i suoi legali considerano fake ma che hanno configurato fra l’altro la “diffusione di notizie false, l’incitamento alla protesta e l’istigazione alla violenza e ai crimini terroristici“. All’udienza, oltre allo stesso ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)inNon si contano più i rinvii per la scarcerazione di, il ricercatore egiziano che studia all’Università di Bologna, indal 7 febbraio. La detenzione indel 27enne è stata confermata oggi, lunedì 7 dicembre, per45 giorni da una corte antiterrorismo del Cairo. Lo ha riferito in un tweet l’ong Eipr (Egyptian initiative for human rights) di cui fa parte lo studente egiziano. Le accuse a suo carico sono basate su dieci post di un account Facebook che i suoi legali considerano fake ma che hanno configurato fra l’altro la “diffusione di notizie false, l’incitamento alla protesta e l’istigazione alla violenza e ai crimini terroristici“. All’udienza, oltre allo stesso ...

