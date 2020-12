È morta Lidia Menapace: la partigiana stroncata dal Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo una dura lotta contro il Covid presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano è morta Lidia Menapace, 96 anni di coraggio e Storia – quella con la “s” maiuscola – nonché una delle ultime testimoni viventi della Resistenza italiana. Al nosocomio la partigiana era arrivata già in gravi condizioni per via dell’infezione del virus Sars-CoV-2 e nelle ultime ore è arrivata la triste notizia. Per l’intera esistenza si è spesa per i diritti delle donne, degli ultimi e soprattutto per la lotta contro ogni ingiustizia e totalitarismo. La sua, precisava Lidia, non era una guerra ma, appunto, una lotta da portare sul campo senza parole urlate ma con gesti concreti e dimostrativi. Lidia Brisca prese il cognome Menapace dal marito Nene ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo una dura lotta contro ilpresso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano è, 96 anni di coraggio e Storia – quella con la “s” maiuscola – nonché una delle ultime testimoni viventi della Resistenza italiana. Al nosocomio laera arrivata già in gravi condizioni per via dell’infezione del virus Sars-CoV-2 e nelle ultime ore è arrivata la triste notizia. Per l’intera esistenza si è spesa per i diritti delle donne, degli ultimi e soprattutto per la lotta contro ogni ingiustizia e totalitarismo. La sua, precisava, non era una guerra ma, appunto, una lotta da portare sul campo senza parole urlate ma con gesti concreti e dimostrativi.Brisca prese il cognomedal marito Nene ...

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - TgLa7 : E' morta nell'ospedale di Bolzano l'ex partigiana Lidia #Menapace. Aveva 96 anni. E' stata nel 1964 la prima donna… - ciropellegrino : È morta Lidia Menapace, ma i partigiani non muoiono mai. @Anpinazionale - PasqualeCacace5 : RT @Adnkronos: #LidiaMenapace morta per #Covid, ex partigiana aveva 96 anni - NichiVendola : RT @DomaniGiornale: Addio a #lidiamenapace, la partigiana che diventò pacifista in guerra. È morta stanotte nella sua Bolzano, solo il #COV… -