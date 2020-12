Domenica In, Mara Venier fuori di sé, fulmina con la sguardo e non va avanti con l’intervista, in studio cala il gelo ma lei continua a rimanere in silenzio (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Domenica pomeriggio, per molti, è un appuntamento imperdibile quello con Mara Venier che, da perfetta padrona di casa, invita nella sua trasmissione solo che le piace veramente come lei stessa ha ammesso e fa delle interviste simpatiche che , però, vanno dritte al cuore. Ieri, Domenica 6 dicembre ospiti da lei, tra gli altri, Massimo Boldi e Cristina De Sica e la Venier ripercorrendo insieme a loro le loro vite artistiche e professionali, non ha mancato di sottolineare che loro sono amici da tantissimi anni e che si sentono e si vedono a prescindere dalla televisione. E proprio questo è il bello della Venier, intervistare e ospitare personaggi famosi e trattarli come se le telecamere non ci fossero, ma stessero da soli nel salotto di casa a fare quattro chiacchiere tra di loro e, ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lapomeriggio, per molti, è un appuntamento imperdibile quello conche, da perfetta padrona di casa, invita nella sua trasmissione solo che le piace veramente come lei stessa ha ammesso e fa delle interviste simpatiche che , però, vanno dritte al cuore. Ieri,6 dicembre ospiti da lei, tra gli altri, Massimo Boldi e Cristina De Sica e laripercorrendo insieme a loro le loro vite artistiche e professionali, non ha mancato di sottolineare che loro sono amici da tantissimi anni e che si sentono e si vedono a prescindere dalla televisione. E proprio questo è il bello della, intervistare e ospitare personaggi famosi e trattarli come se le telecamere non ci fossero, ma stessero da soli nel salotto di casa a fare quattro chiacchiere tra di loro e, ...

AlfonsoBonafede : Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica In su @RaiUno alle 16:30 circa! - RunPierwork13 : Domenica In, Massimo Boldi 'un luminare'. In studio dalla Venier, travolto dagli insulti: 'L'ha fatto davvero?' - Straccia2 : RT @tvblogit: Domenica In, l’appello di Sileri da Mara Venier per il DPCM Natale - SerieTvserie : Domenica In, l’appello di Sileri da Mara Venier per il DPCM Natale - tvblogit : Domenica In, l’appello di Sileri da Mara Venier per il DPCM Natale -