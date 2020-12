Dire “se fosse capitato a me, avrei” e inserire una baggianata a piacere (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sempre in merito alla storia di Alberto Genovese, indagato per aver stuprato una ragazza di 18 anni, è appena uscita l’intervista a una nota avvocatessa che secondo Dago “fa eco a Vittorio Feltri” con delle dichiarazioni abbastanza comuni; nel senso che le si sente fare spesso. Meritano risposta, dunque. “Il grande equivoco è scambiare la responsabilizzazione della donna per la sua colpevolizzazione. Quando si verifica uno stupro è scontato che l’ uomo sia colpevole. Prendiamo proprio il caso di Alberto Genovese, è evidente che è un criminale” Evidente? La signora ha già in mano gli atti del processo e tutti e tre i gradi di giudizio e non ce l’ha detto? Evidente implica un’evidenza, di cui finora noi popolo non abbiamo una traccia. Se lei ce l’ha e può permettersi tali affermazioni, non so se invidiarla. Segui Termometro Politico su Google News Infatti sta in carcere e, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sempre in merito alla storia di Alberto Genovese, indagato per aver stuprato una ragazza di 18 anni, è appena uscita l’intervista a una nota avvocatessa che secondo Dago “fa eco a Vittorio Feltri” con delle dichiarazioni abbastanza comuni; nel senso che le si sente fare spesso. Meritano risposta, dunque. “Il grande equivoco è scambiare la responsabilizzazione della donna per la sua colpevolizzazione. Quando si verifica uno stupro è scontato che l’ uomo sia colpevole. Prendiamo proprio il caso di Alberto Genovese, è evidente che è un criminale” Evidente? La signora ha già in mano gli atti del processo e tutti e tre i gradi di giudizio e non ce l’ha detto? Evidente implica un’evidenza, di cui finora noi popolo non abbiamo una traccia. Se lei ce l’ha e può permettersi tali affermazioni, non so se invidiarla. Segui Termometro Politico su Google News Infatti sta in carcere e, ...

