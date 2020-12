Diego Maradona jr | cosa è successo con il padre

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ospite di Live non è la D’UrsoArmando jr non può fare a meno di ricordare la recente scomparsa dal, il Pibe d’oro la cui morte è arrivata all’improvviso. Oggi si sta provando a fare chiarezza sul decesso e sui particolari modi in cui è avvenuto, anche se al racconto reso dai presenti mancano dei tasselli importanti.Armando jr rimpiange di non aver avuto più tempo con il fuoriclasse, lo ha conosciuto quando era già grande per questo alcune cose di lui non le ha vissute: “È stato ingiusto quello che è. Avremmo dovuto avere più tempo per poter condividere la nostra vita. Lui meritava di godersi di più i suoi nipoti. Meritava di vivere la vita vicino alla persone che gli volevano bene. Io sono molto religioso e penso che arrivi la fine del cammino per ognuno di noi. Voglio rimanere con i ...