Covid, Ricciardi: “Seconda ondata non superata, dicembre e gennaio terribili” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La seconda ondata di Covid non è ancora alle spalle. L’Italia fa i conti con la curva epidemiologica e allontana le feste di natale. Il rischio è ancora alto, lo ha ribadito in più occasioni il governo e lo ha confermato nel corso del quinto evento ‘Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?’, Walter Ricciardi. “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2 – ha spiegato Ricciardi – dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell’accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale”, ha concluso il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) La secondadinon è ancora alle spalle. L’Italia fa i conti con la curva epidemiologica e allontana le feste di natale. Il rischio è ancora alto, lo ha ribadito in più occasioni il governo e lo ha confermato nel corso del quinto evento ‘Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?’, Walter. “Siamo ancora nel pieno della secondadi Sars-CoV-2 – ha spiegatosaranno terribili per due motivi: per i problemi nell’accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale”, ha concluso il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: situazione migliorata in ospedali, ma persistono criticità #walterricciardi… - italiaserait : Covid, Ricciardi: “Seconda ondata non superata, dicembre e gennaio terribili” - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Dicembre e gennaio saranno terribili' - gbiondizoccai : Ricciardi (Iss): «Siamo in piena seconda ondata, dicembre e gennaio saranno terribili» - FedericaCalvia : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Dicembre e gennaio saranno terribili' -