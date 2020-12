Coronavirus | Zingaretti | ' appello a responsabilità | non è ancora finita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Il virus è un nemico subdolo e vigliacco. Abbiamo voglia di stare insieme e divertirci, ma bisogna dire la verità: non è. Siamo vicini ad uscire dal tunnel ma siamodentro la pandemia. Nel Lazio grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a rimanere in zona gialla evitando chiusure e molte limitazioni, ma se non ci sono comportamenti responsabili rischiamo seriamente di entrare in un'altra zona con più forti divieti, restrizioni e sacrifici". Lo scrive il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola. "Faccio unalla, evitiamo zone affollate, limitiamo gli spostamenti, seguiamo le regole di igiene, teniamo le mascherine. È pericoloso non farlo. Capisco lo bene lo stress, la ...