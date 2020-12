Claudio Amendola | Stupido parlare del Cenone Abitate in quattro? E fate un Natale in quattro State a casa

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Io non ne posso più deldi. Ma chi se ne frega. È una volta.in? Eunin, non uscite”.si mostra insofferente durante la trasmissione L’Aria di domenica. L’attore ritiene inadeguati i dibattiti degli ultimi giorni sui divieti a tavola, previsti per le feste dalle norme anti covid. “Mi deprime dover vedere personalità come Ilaria Capua dover spiegare una cosa talmente ovvia”, ha dichiarato durante la trasmissione, “Io non ne posso più deldi. Ma chi se ne frega. È una volta.. Quanti siete? ...

