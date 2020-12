Amore a prima vista: colpo di scena per la formosa Nicole (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nicole Soria e Marco Rompietti: Protagonisti di uno strepitoso colpo di scena in “matrimonio a prima vista 2020” Nicole SoriaNicole Soria, ex moglie di Andrea Ghiselli e Marco Rompietti, dolce ragazzo di Terni lasciano il pubblico di “Matrimonio a prima vista” meravigliato con un colpo di scena pubblicato sui loro profili Istagram. Marco Rompietti, aveva sposato nella precedente edizione del programma Ambra, di cui la “bella rossa” è diventata grande amica. Nicole Soria vedeva invece naufragare il proprio matrimonio con il concorrente Andrea Ghiselli, quando improvvisamente sul suo profilo social rivela una notizia sconcertante. Marco Rompietti è il nuovo fidanzato ... Leggi su kronic (Di lunedì 7 dicembre 2020)Soria e Marco Rompietti: Protagonisti di uno strepitosodiin “matrimonio a2020”SoriaSoria, ex moglie di Andrea Ghiselli e Marco Rompietti, dolce ragazzo di Terni lasciano il pubblico di “Matrimonio a” meravigliato con undipubblicato sui loro profili Istagram. Marco Rompietti, aveva sposato nella precedente edizione del programma Ambra, di cui la “bella rossa” è diventata grande amica.Soria vedeva invece naufragare il proprio matrimonio con il concorrente Andrea Ghiselli, quando improvvisamente sul suo profilo social rivela una notizia sconcertante. Marco Rompietti è il nuovo fidanzato ...

