Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 dicembre 2020)DEL 6 DICEMBREORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI CONTINUA AD ABBATTERSI L’ONDATA DI MALTEMPO SULLA NOSTRA, PIOVE INFATTI DA DIVERSE ORE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI. RACCOMANDIAMO QUINDI DI GUIDARE CON PRUDENZA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO NON SONO SEGNALATE AL MOMENTO CRITICITÀ SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA; RICORDIAMO CHE DALLE 9 ALLE 22 DI OGGI NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI, I MEZZI PON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. ANDIAMO ORA AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE LEGATA AL TRASPORTO ...