Tottenham-Arsenal, le formazioni ufficiali (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi è in programma il Derby del Nord di Londra tra Tottenham e Arsenal, si gioca alle ore 17.30. Mourinho si affida a Kane nel solito 4-2-3-1, Arteta opta per il 3-4-3 con Willian, Lacazette e Aubameyang. Ecco le scelte definitive dei due tecnici: Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Son, Lo Celso, Bergwijn; Kane. All. José Mourinho Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Partey, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang. All. Mikel Arteta.

