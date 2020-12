Su Netflix la controstoria di Mank | chi ha scritto davvero Citizen Kane ?

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Imboccando una minuscola traversa a ridosso dei Pier di San Francisco puoi ancora trovare un negozio che propone biciclette in affitto sotto un cartello geniale: “Rosebud was a bike”. Rosebud era una bicicletta, non una slitta, come nell’ultima, rivelatrice inquadratura di “”, da molti considerato il più grande film di sempre. La strizzata d’occhio cinefila si estende all’insegna del negozietto: “Chain”. E’ un caso di marketing colto e subliminale, ma è vero che l’opera prima di Orson Welles, da noi “Quarto Potere”, a ottant’anni di distanza conserva radici profonde nella cultura popolare. Sarà impossibile per i prossimi Oscar – di data e natura sommamente incerta – ignorare il “”di David Fincher targato, anche se le grandi platee mondiali dell’era Covid avranno ...