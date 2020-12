Natale 2020: i regali per viaggiatori (Di domenica 6 dicembre 2020) Sta finendo un anno in cui abbiamo viaggiato poco e ne sta cominciando un altro in cui, almeno per i primi giorni, sarà vietato spostarsi, ma il miglior regalo da fare resta un’esperienza di viaggio, perché in questo momento più che mai tutti abbiamo bisogno di evadere. Nella gallery sopra trovate idee per esplorare il mondo restando a casa, o per pianificare la prossima partenza. Leggi su vanityfair (Di domenica 6 dicembre 2020) Sta finendo un anno in cui abbiamo viaggiato poco e ne sta cominciando un altro in cui, almeno per i primi giorni, sarà vietato spostarsi, ma il miglior regalo da fare resta un’esperienza di viaggio, perché in questo momento più che mai tutti abbiamo bisogno di evadere. Nella gallery sopra trovate idee per esplorare il mondo restando a casa, o per pianificare la prossima partenza.

Ultime Notizie dalla rete : Natale 2020 Autocertificazione dicembre 2020: cosa serve per gli spostamenti a Natale QUOTIDIANO.NET A Natale una persona su quattro non farà regali

L'ufficio studi di Confcommercio prevede che la spesa per i regali diminuirà del 18% fino a 7,3 miliardi, nell'anno del Covid ...

Natale 2020: i regali per viaggiatori

Libri, esperienze, card per accedere ai musei, ma anche idee per sentirsi in vacanza subito (perfino in città) ...

