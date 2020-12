LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Kontiolahti 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 6 dicembre 2020) La DIRETTA scritta della staffetta 4×7.5 maschile di Kontiolahti, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. La Norvegia parte ovviamente favorita nella prima gara a squadre della stagione. L’Italia scenderà in pista con Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. La gara è in programma domenica 6 dicembre alle ore 12:45. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 13:11 – Un errore per Hofer che però è rapido con le ricariche. L’azzurro esce con 50 secondi di ritardo dalla testa. 13:10 – Norvegia, Bielorussia e Germania escono insieme dal poligono a terra della seconda frazione. 13:04 – Lukas Hofer riceve il testimone da Bionaz ... Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Lascritta della staffetta 4×7.5di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. La Norvegia parte ovviamente favorita nella prima gara a squadre della stagione. L’Italia scenderà in pista con Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch. La gara è in programma domenica 6 dicembre alle ore 12:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA13:11 – Un errore per Hofer che però è rapido con le ricariche. L’azzurro esce con 50 secondi di ritardo dalla testa. 13:10 – Norvegia, Bielorussia e Germania escono insieme dal poligono a terra della seconda frazione. 13:04 – Lukas Hofer riceve il testimone da Bionaz ...

